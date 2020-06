Werk je vaak in je pyjama thuis? Dit doet dat met je

Nu we allemaal veel vanuit huis moeten werken, is de verleiding groot om direct na het opstaan achter je laptop te kruipen. In je pyjama welteverstaan. Maar is die stiekeme gewoonte eigenlijk wel zo goed voor je? Dít zijn de psychologische gevolgen van je kleding in de kast laten.

De Amerikaanse psycholoog Jennifer Dragonette legt aan Purewow uit hoe de vork in de steel zit.

Minder productief

Hoe vrolijk en hip je pyjama ook is, de kans is groot dat je een stuk minder productief bent wanneer je geen dagelijkse kleding aantrekt. Wat velen als een klein iets zien, kan in feite leiden tot afnemende motivatie en productiviteit.

“Dit komt doordat je je pyjama onbewust associeert met bedtijd of ontspanningstijd”, verklaart Jennifer. “En als je vanuit huis werkt, is het juist extra belangrijk om de tijd tussen werk en ontspanning gescheiden te houden”, vervolgt ze.