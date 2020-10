Quarantaine en gescheiden ouders: “Kinderen mogen naar de andere ouder”

Tien dagen met het hele gezin in quarantaine kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Zeker voor gescheiden ouders. Want: moeten de kinderen dan bij de besmette ouder blijven of mogen ze toch van huis wisselen?

Bij een of meerdere coronabesmettingen binnen een gezin, moet het hele gezin vanaf het moment van het laatste contact óf als de besmettelijke periode voorbij is tien dagen in quarantaine. Gezinnen moeten dan oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld de boodschappen en werken op afstand. Maar voor gescheiden ouders betekent dat vaak ook het omgooien van hun weekplanning. De GGD krijgt hier veel vragen over. Joyce Henzen, verpleegkundige infectieziektebestrijding bij GGD IJsselland vertelt hierover. “Bij gescheiden ouders denken we mee over een passende oplossing bij de afspraken die zij hebben over de verdeling van de kinderen.”

Wisselen van huis voor quarantaine

Samen met de ouders wordt dan gekeken naar de beste oplossing. Henzen: “Blijven ze bij de ouder waar ze al waren of willen ze in onderling overleg toch wisselen van huis? In sommige gevallen kunnen ze beter in quarantaine in het andere huis. Bijvoorbeeld als alleen de ouder positief getest is en zij geen klachten hebben. Maar ook als ze zelf wel klachten hebben en ze in het andere huis beter afstand kunnen houden omdat het groter is of meerdere badkamers heeft. Zo bekijken we samen bij welke ouder de kinderen kunnen blijven en hoe lang. ”