In steeds meer recepten duikt het ingrediënt ‘quinoa’ op. In rijstschotels, poké bowls en zelfs ontbijtjes wordt het gebruikt. De geruchten gaan dat het namelijk een stuk gezonder dan rijst is, maar is dat wel écht zo? Libelle zocht het voor je uit.

Allereerst: mocht je denken dat quinoa een graan is, dan heb je het mis. Het is namelijk een zaadje, dat haar oorsprong in Zuid-Amerika heeft liggen.

Gezondheidsvoordelen quinoa

Quinoa is in ieder geval niet óngezond. Dat staat als een huis boven water. Het is namelijk een grote bron van eiwitten en er zitten veel vezels in het zaadje. Ook zitten er veel mineralen en antioxidanten in, zoals mangaan, fosfor en flavonoïden. Het bevordert je spiermassa en kan de kans op hart- en vaatziekten verminderen.

Gezondheidsvoordelen rijst

De ene rijst is de andere niet. Witte rijst is – zoals vele andere producten van witmeel – niet erg gezond. Bruine rijst past daarentegen prima in een gezond dagmenu. Wat er zoal in bruine rijst zit? Veel antioxidanten en magnesium, calcium en kalium. Ook bevat het veel vezels, waardoor het je snel een verzadigd gevoel geeft.

Wat is gezonder?

En wat betreft de lijn? Een kopje bruine rijst bevat 218 calorieën, 46 gram koolhydraten, 1 gram suiker en 5 gram eiwitten. Een kopje quinoa bevat 222 calorieën, 39 gram koolhydraten, 2 gram suiker en 8 gram eiwitten. Beiden zijn glutenvrij. Als je geen vlees eet is het wellicht slimmer om quinoa te eten vanwege het hogere eiwitgehalte, maar verder is zowel bruine rijst als quinoa een gezonde keuze.

