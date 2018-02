Libelle Legt Uit: is het goed om met het raam open te slapen als het buiten vriest?

Deze week daalt het kwik ’s nachts tot zo’n min acht graden. Veel mensen slapen graag het het raam open. Maar is dat wel een goed idee als het vriest? De aanbevolen slaapkamertemperatuur ligt tussen 16 en 18 graden. Maar in Scandinavië houden ze al jaren het Nordic Napping-principe aan en leggen baby’s in de winter gewoon buiten voor een dutje. Wel warm ingepakt, natuurlijk. De baby’s zouden op deze manier beter en langer slapen.

Buitenlucht

De Belgische slaapexpert Johan Verbreacken, verbonden aan het UZ Antwerpen, heeft zelf ondervonden dat kinderen er baat bij hebben: “Het lijkt erop dat ze minder verkouden worden omdat ze meer buitenlucht krijgen.”

Paar kanttekeningen

Toch plaatst hij een paar kanttekeningen. “Op zich kan de kou mensen helpen om beter door hun neus te blijven ademen. Dat kan echter averechts werken als iemand al verkouden is. Daarbij komt dat we hier met veel luchtverontreiniging en dus fijnstof te maken hebben. Als mensen met houtkachels stoken, stijgt het fijnstof in de lucht. Zeker in een stedelijke omgeving. Dat alles is geen goede zaak”, zegt hij.

Luchtvochtigheid

Het zal nooit echt vriezen in de slaapkamer, maar het is wel zo dat koude lucht droger is dan een verwarmde ruimte. “Mensen met een droge huid zullen in de winter merken dat die nog iets droger wordt. Ter illustratie: in huis ligt de luchtvochtigheid meestal rond de 61 procent. De buitenlucht heeft daarentegen een luchtvochtigheid van maar 20 procent.”

Droge huid

Als je huid in contact komt met die droge lucht, krijgen mensen met een droge huid een heel andere reactie van de opperhuid. Dat heeft te maken met het zure vetfilter dat erop ligt. “Een heel vette huid houdt water vast, waardoor die niet zal uitdrogen. Bij een droge huid kan het vocht makkelijker verdampen. Dat effect is vooral merkbaar in de lippen omdat ze weinig talgklieren bevatten. Lippenbalsem kan het probleem verhelpen, maar wees zuinig. Te veel smeren kan een oververzadiging in de hand werken, waardoor het droge effect na een tijd nog erger wordt.”

De conclusie? Mensen die verkouden zijn of een droge huid hebben, kunnen hun raam dus maar beter dichtlaten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock