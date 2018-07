Reddingsbrigade waarschuwt ouders: "Kijk niet op je telefoon, maar naar je kind"

Afgelopen week had de Haagse reddingsbrigade hun handen vol aan het redden van veertig kinderen. Een verzoek van de strandwachten is dan ook om ouders op hun kinderen te laten letten, en niet staren naar hun smartphone.

“Een zorgelijke ontwikkeling”, zegt Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade Nederland bij AD.nl over de smartphones op het strand. “Het is ingeburgerd geraakt om constant op de telefoon te kijken. Maar het werkt aan het water niet om af en toe op te kijken, om te zien of het nog goed gaat. Dan ben je als het mis gaat veel te laat. Zeker aan de vloedlijn moet je er bij zijn.”

Vermiste kinderen

De reddingsbrigade uit Den Haag had een zware week: in totaal raakten veertig kinderen vermist. In de rest van Nederland waren dat er 61. De brigade begint te merken dat er steeds meer mensen verbogen zijn over hun telefoon, in plaats van zelf op te letten. “Ouders zijn echt de eerst verantwoordelijken voor hun kind. Er zijn zo veel mensen op het strand, het is onmogelijk om iedereen in de gaten te houden,” vertelt Zeilstra.

Andere tips

De brigade van heel Nederland adviseert om naast het zelf opletten op de kinderen, te bekijken waar hun post te vinden is. Ook is het volgens hen verstandig om niet alleen te gaan zwemmen: bij problemen kan de ander alarm slaan. “Ik zeg niet dat de telefoon helemaal uit moet. Dankzij een polsbandje met een telefoonnummer kunnen we ouders veel sneller vinden als kinderen zijn verdwaald.”

Bron: AD.nl. Beeld: iStock