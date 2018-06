Dít is de reden waarom je behoefte hebt aan ongezond eten als je stress hebt

Het is bij stress of zenuwen een van de twee: óf je krijgt geen hap door je keel, óf je kunt alleen maar denken aan ongezond eten. Daar blijkt een wetenschappelijke verklaring voor.

Val jij in de eerste categorie? Dat kan komen doordat je lichaam bij stress de overlevingsmodus activeert. Daardoor gaat er minder energie naar dingen die wel even kunnen wachten, zoals voortplanting en de spijsvertering. Het gevolg kan zijn dat je last van je maag krijgt en daardoor geen zin hebt om te eten.

Pieken en dalen

Maar het kan dus ook compleet tegenovergestelde gevolg hebben. Wanneer je stress hebt, wordt er namelijk meer adrenaline en coritsol aangemaakt. Deze hormonen zorgen ervoor dat je bloedsuikerspiegel stijgt. Hierdoor heb je tijdelijk even meer energie, en dat is waar je naar op zoek bent in tijden van paniek. Maar helaas, na zo’n piek volgt ook altijd een dal. En in zo’n dal grijp je dan snel naar eten met veel suiker om zo de bloedsuikerspiegel weer te laten stijgen.

Zout

Herken jij je niet in bovenstaande theorieën omdat je juist zin hebt in hartig eten als je stress hebt? Dat komt doordat je lichaam bij het eten van zout ook een kleine opleving krijgt. Maar het gevaar ligt op de loer, want door stress krijg je ook minder snel het idee dat je vol bent. Daardoor blijf je maar (ongezond) eten. En dat kun je dus beter níet doen. Want uiteindelijk kan een gezond lichaam stress véél beter aan.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.