5 reden waarom je blij mag zijn dat je een avondmens bent

Er wordt wel gezegd dat het heel goed is als je een ochtendmens bent, maar gelukkig zijn er ook genoeg voordelen voor de nachtuilen onder ons.

Vergeet niet dat slaap heel goed is voor je en dat het voor je gezondheid belangrijk is om elke nacht gemiddeld zo’n 8 uur slaap te krijgen.

We kunnen niet ontkennen dat er zowel ochtend- als avondmensen zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de een per se meer slaapt dan de ander. We hebben de voordelen van een nachtbraker zijn voor je op een rijtje gezet:

1. Nachtuilen hebben een hogere IQ

Uit een studie van Satoshi Kanazawa, een evolutionair wetenschapper aan de School of Economics and Political Science in Londen, blijkt dat intelligente kinderen meer kans hebben om op te groeien tot volwassenen die laat naar bed gaan en laat wakker worden. Dit wil niet zeggen dat je als avondmens slimmer wordt, maar dat avondmensen vaak intelligenter zijn. Maar hoewel nachtbrakers misschien een hoger IQ hebben, kunnen degenen die ’s ochtends wakker worden wel in een betere positie verkeren voor succes.

2. Avondmensen profiteren van “nachtkracht”

Avondmensen hebben mogelijk een fysiek voordeel ten opzichte van vroege vogels. Onderzoekers van de Universiteit van Alberta testten de beenkracht van 9 ochtendmensen en 9 nachtmensen en ontdekten dat de kracht van de vroege vogels de hele dag constant bleef. Terwijl de kracht van de nachtvlinders ’s avonds naar een hoger niveau steeg.

3. Mensen die ’s avonds en ’s nachts werken lijken, creatiever te zijn

Onderzoekers van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Milaan ontdekten dat deze mensen eerder geneigd zijn tot het ontwikkelen van originele en creatieve oplossingen voor problemen dan ochtendmensen. Volgens Mariana Giampietro, de hoofdauteur van het onderzoek, komt dit doordat avondmensen makkelijker out of the box kunnen denken. Ze zijn veel minder conservatief.

4. Nachtuilen scoren hoger op algemene intelligentietests

Uit onderzoek van de universiteit van Madrid blijkt dat nachtuilen hoger scoorden op tests waarin je verbanden moet leggen. Deze tests kunnen je inzicht geven in je algemene intelligentie. Aan dit onderzoek deden 1000 tieners mee.

5. Avondmensen kunnen als ze wakker worden meer uur alert blijven dan vroege vogels

Een studie van de Universiteit van Luik volgde 15 ‘extreme nachtbrakers’ en 16 ‘extreem vroege vogels’. Ze lieten deze deelnemers hun normale slaapplanning aanhouden. Onderzoekers hebben toen 2 keer hun hersenactiviteit geanalyseerd. Eén keer toen ze wakker werden en één keer nadat ze 10,5 uur wakker waren. Uit dit onderzoek blijkt dat de deelnemers die altijd laat gaan slapen na 10,5 uur hetzelfde scoorden. Terwijl de ochtendmensen een veel lagere activiteit hebben na zoveel uur.

