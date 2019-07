Dít is de reden dat parfum bij iedereen anders ruikt

Op een verjaardag geef je iemand drie zoenen die een lekker parfum op heeft. Je besluit dat heerlijke luchtje vervolgens voor jezelf te kopen, maar na het eerste spuitje kom je erachter dat de geur bij jou heel anders ruikt. Hoe kan dat?

Iedereen is anders

Eigenlijk is de reden heel simpel: elk lichaam zit nu eenmaal anders in elkaar. Parfum ruikt bij niemand hetzelfde door factoren als de pH-waarde van je huid, wat je eet en drinkt en je hormoonhuishouding. Door de samenstelling van die factoren worden de verschillende ‘noten’ uit een parfum versterkt, verzwakt of blijven ze precies zoals de maker ze bedoeld heeft.

Allemaal middeltjes

Hoe een parfum uiteindelijk ruikt op jouw huid heeft ook te maken met hoe je huid eraan toe is. Een hele droge of juist vette huid laten een geur ook weer heel anders ruiken. En wat dacht je van alle middelen die je dagelijks gebruikt? Zeep, bodylotion, douchegel, deodorant: allemaal beïnvloeden ze hoe een parfum uiteindelijk ruikt.

Uitproberen

Maar hoe vind je dan een parfum dat perfect bij jou past? Zorg er in elk geval voor dat je een luchtje op je eigen huid probeert voor je ‘m koopt – en dus niet zo’n een papieren geurstrip. Test de geur daarnaast uit buiten je menstruatie om. Dan is je hormoonhuishouding namelijk zo ‘neutraal mogelijk’ en is de invloed op de geur van het parfum minimaal.

Zoek je nog een fijn luchtje? We hebben een aantal hele fijne voor je op een rij gezet (die je natuurlijk wel eerst even goed uitprobeert in de winkel):

Bron: Womenshealthmag. Beeld: iStock