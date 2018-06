Aha: dit is dus waarom tandenborstels gekleurde haren hebben

Het is iets waar je waarschijnlijk nog nooit over na hebt gedacht: de verschillende kleuren haren op je tandenborstel. Zo kan het buitenste gedeelte wit zijn, en zit er vaak binnenin een gekleurd rondje.

Moeder Holly Ben (34) zocht het uit en deelde haar verbazing op Facebook: “Vertel me niet dat ik de enige was die dit niet wist!”

Tandpasta

“De gekleurde kindertandenborstels zijn tandpasta indicators om je te vertellen waar en hoeveel tandpasta je moet gebruiken. Ik heb altijd teveel gebruikt!” Al snel reageerden er honderden ouders die vertelden dat ze dat ook nooit doorhadden. “Ik dacht dat het was om de tandenborstels er een beetje leuk uit te laten zien…”, wordt er gezegd. Ook reageerde er een moeder die vertelde dat vervaging van de kleur een indicator is om te zien wanneer je tandenborstel toe is aan vervanging.

Handig

Holly vertelt: “Mijn dochtertje is een nachtmerrie als het op tandenpoetsen aankomt dus ik las de verpakking van hun tandenborstel voor het geval dat er tips op stonden. Nu ik mijn kinderen de reden voor de gekleurde rondjes heb verteld, smeert mijn zoontje zelf de tandpasta op z’n tandenborstel!”

Gelijk aan de slag met poetsen? Dan zit je goed met deze box, want hiermee kun je met zijn tweeën maar liefst een heel jaar lang vooruit:

Bron: dailymail.co.uk. Beeld: iStock