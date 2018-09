Er is een reden waarom jij veel heviger verkouden bent dan je vriendin

Verkouden; we zijn het allemaal weleens. Maar hoe kan het toch dat jij veel meer lijkt te snotteren dan je vriendin?

Want waar de een wegkomt met licht gesnotter gedurende de dag, lijkt de ander er zóveel last van te hebben dat het de dagelijkse activiteiten belemmert.

Nieuwe studie

Uit een nieuwe studie blijkt dat hier een duidelijke reden voor is. De organismen die in je neus leven bepalen namelijk het type én de duur van de verkoudheid die je ontwikkelt. Degenen met meer bacteriën in hun neus(holtes), zullen vaker niezen en hoesten als ze verkouden zijn. Deze bacteriën zijn trouwens ook de veroorzakers van eventuele voedselvergiftigingen en andere infecties.

Darmgezondheid

Ook de bacteriën in je darmen zijn bepalend voor de rest van je gezondheid: eerdere studies toonden al aan dat de aanwezige bacteriën in je darmen invloed hebben op je immuunsysteem. En dus ook op de kans of je op een bepaald moment wel of niet ziek wordt.

Belangrijke informatie

De onderzoekers van de University of Virginia School of Medicine hebben hiermee belangrijke informatie in handen. Met bovenstaande inzichten wordt het mogelijk om het – tot dusver – ongrijpbare verkoudheidsvirus op een persoonlijke manier aan te pakken.

De nasale (neus) flora van 152 mensen werd onderzocht. Zowel voor als nadat ze besmet werden met een veelvoorkomend type verkoudheidsvirus: het ‘rhinovirus type 39’. Wat blijkt? Er zijn zes verschillende patronen wat betreft het ontstaan van een verkoudheidsvirus. De hevigheid en duur van jouw verkoudheid hangt af van jouw patroon. Wie een grote hoeveelheid ‘staphylococcus bacteriën’ had, werd heviger verkouden dan degenen die minder van deze bacteriën hadden. Mensen met een ander type bacterie (Moraxella) hadden bovendien een grotere kans op een hevigere verkoudheid als ze eenmaal verkouden waren.

Als jij weer eens flink loopt te snotteren verklaart dat dus een hoop. Wij hopen dat er snel een soort ‘pil’ tegen die vervelende verkoudheid wordt uitgevonden!

Bron: dailymail.co.uk. Beeld: iStock.