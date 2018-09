De reden waarom we na verloop van tijd minder seks hebben

Waar jullie aan het begin van de relatie nog om de haverklap in bed te vinden waren, vermindert die sekslust naarmate de tijd strekt alsmaar meer. Een Britse studie onderzocht waarom.

Bij dit onderzoek werden er duizend mannen en vrouwen, uit zowel Europa als de Verenigde Staten, met verschillende leeftijden, origine en geaardheden ondervraagd.

Belangrijkste reden

Vaak zal je zelf vermoeidheid op de schuld geven, maar nu is er ook bevestiging uit wetenschappelijke hoek. Maar liefst 71,5% van de ondervraagden noemt vermoeidheid als een van de belangrijkste redenen waarom ze minder seks hebben dan vroeger. De helft van de respondenten zegt dat ze het te druk op hun werk hebben of het te druk hebben in het algemeen.

Opvallend

Maar wat opvallend is, is dat maar liefst 12,8% van de ondervraagden aangeeft een stevige vrijpartij af te wijzen vanwege pijnklachten. Daarbij gaat het niet alleen om pijn die rechtstreeks te maken heeft met de penetratie of bijvoorbeeld vaginisme, maar ook om klachten zoals een slechte rug of artritis. Ook geeft 9,1% van de respondenten aan liever te masturberen dan seks te hebben met hun partner, omdat ze hun eigen lichaam beter kennen.

Vrijpartij

Gelukkig was het onderzoek niet alléén maar negatief: koppels gaven ook massaal aan seks met hun partner fijn te vinden om het feit dat je open kan zijn over wat je fijn vindt en wat niet, en dat je samen kan experimenteren.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock