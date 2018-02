Dit is de reden waarom je vaak voor iets ongezonds kiest

Of je nu in de kantine van je werkt moet kiezen wat je gaat lunchen of op de menukaart van een restaurant kijkt: de ongezonde keuze ligt altijd op de loer. En daar kiezen we dan ook vaak voor. Waarom? Daar is een logische verklaring voor.

Consumentenpsycholoog Patrick Wessel vertelt aan RTL dat er verschillende redenen zijn waarom we vaak ongezonde keuzes maken. Zo willen we bijvoorbeeld niet anders zijn dan de rest. Onbewust vinden we de mening van anderen belangrijk en willen we niet als enige voor die gezonde salade gaan.

Humeur

Ook ons humeur heeft invloed op de keuzes die we maken. Ben je gestresst en druk? Dan ‘gun’ je jezelf een snelle beloning en vergeet je voor het gemak gewoon even dat die vette kroket helemaal zo gezond niet is. Als het dan ook nog eens druk is op de plek waar je moet kiezen wat je gaat eten, dan kan het zijn dat je daar zo snel mogelijk weg wilt zijn en daardoor denkt dat de ongezonde keuze de snelste en dus beste optie is.

Stimuleren

Bedrijven proberen langzaam aan hun klanten al een beetje te stimuleren om gezonder te gaan eten. Dat doen ze door meer gezonde dingen dan ongezonde dingen aan te bieden én het gezonde eten goedkoper te maken dan de ongezondere opties. Maar uiteindelijk ben jij dan nog steeds degene die de keuze moet maken.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.