5 redenen waarom je je balans niet goed kunt bewaren

Vind je het soms lastig om je evenwicht te bewaren en is een les yoga of pilates daardoor niks voor jou? Hier kan het door komen.

Advertentie

Je vergeet te ademen

Het klinkt misschien gek, maar het gebeurt heel vaak dat mensen hun adem inhouden als ze hun balans moeten bewaren. Maar dan verlies je juist je evenwicht. Yoga en pilates draaien niet voor niets om de ademhaling. Let dus goed op je ademhaling en de kans is groot dat je veel makkelijker op 1 been kan staan.

Je knie zit op slot

Wanneer je knie op slot zit, heb je geen stevige basis en zal je niet snel je balans kunnen bewaren. Door de knie van je standbeen een beetje te buigen, houd je je spieren aan het werk en maak je het jezelf wat makkelijker om je balans te bewaren.

Je staat niet recht

Je hebt misschien wel het gevoel dat je rechtstaat, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als je op 1 been staat, kun je gaan hangen in de heup van je standbeen. Dit voelt in eerste instantie prettig aan, want het is een natuurlijke reactie van het lichaam. Maar je verliest hierdoor stiekem veel sneller je evenwicht. Probeer dus niet te veel naar de andere kant te hangen.

Andere problemen

Heb je niet alleen tijdens specifieke oefeningen, maar ook gewoon als je staat of loopt last van evenwichtsproblemen? Dan kan er meer aan de hand zijn. Balansproblemen kunnen duizeligheid veroorzaken en je het gevoel geven dat je draait, terwijl je eigenlijk gewoon stilstaat. Heb je regelmatig last van infecties in je oor, lage of juist hoge bloeddruk? Of heb je onlangs een hoofdwond gehad? Slik je bepaalde medicijnen? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn van evenwichtsproblemen. Ga bij klachten en twijfels altijd even langs de dokter.

Train samen met Mark Tuitert je coördinatie (en ja, zó belangrijk is dat):



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Healthline, Sante. Beeld: iStock