Relatie-expert legt uit waarom je de sandwich-regel in de slaapkamer moet toepassen

Geen idee waarom, maar vrouwen vinden het lastig om met hun partner over sex te praten. We vinden het ongemakkelijk, gênant en willen onze mannen niet kwetsen. Relatie-expert Megan Luscombe heeft de oplossing: de sandwich-regel.

Say what? Ja, het klinkt inderdaad een beetje raar. Maar eigenlijk is het best logisch.

Verschuilen

Relatiedeskundige Megan Luscombe is van mening dat je altijd duidelijk moet zijn in de slaapkamer. “Vertel je partner wat je wilt, hoe je het wilt en waar je het wilt.” Vrouwen moeten volgens haar stoppen zich te verschuilen achter de zin: ‘ze moeten gewoon weten wat ik wil’ en beginnen met eerlijke communicatie.

Ongemakkelijk

“Als je zin hebt in geweldige seks, moet je daaraan werken. Als je ervoor wilt zorgen dat je partner jou tot je hoogtepunt laat komen, moet je hem ook laten zien hoe hij dat moet doen.” Maar dit vinden vrouwen erg lastig. Zij praten liever niet over sex, daar worden ze ongemakkelijk van. Maar gelukkig is daar Megan met de oplossing.

Positiviteit

Als je een speciaal verzoek hebt, kun je het beste beginnen met dingen die je wél fijn vindt. ‘Ik hou ervan om sex met je te hebben’ of ‘Ik vind het heerlijk als je dit bij me doet’. Dan begin je het gesprek positief en geef je je partner een goed gevoel. Daarna kun je bespreekbaar maken wat hij beter kan doen. Maar sluit je verhaal af met opnieuw iets positiefs. Zo blijft hij niet met het negatieve in zijn hoofd zitten.

Sandwich

“Voorbeeld: ‘Ik vind het heerlijk om sex met je te hebben, maar ik zou het ook leuk vinden als je meer aandacht besteed aan het voorspel, zodat ik nog meer van ons vrijpartijen kan genieten”, legt Megan uit. Dit wordt dus ook wel de sandwich genoemd. Je partner de waarheid vertellen is belangrijk, maar hoe je dit doet is zeker nét zo belangrijk.

En anders kun je altijd nog dit filmpje van Libelle’s seksvlogger Rianne laten zien, want mannen let op! Zo laat je een vrouw pas echt genieten in de slaapkamer:

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock