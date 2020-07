Loopt je relatie niet lekker tijdens quarantaine? Dit is misschien de oorzaak

Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed: je telefoon. Merk je dat-ie bewust of onbewust aan je hand vastgelijmd is? Dan kan het zomaar zijn dat je op die manier je relatie aan het saboteren bent en je je schuldig maakt aan ‘phubbing’. Deze Engelse term staat voor de momenten waarop je je telefoon boven je partner verkiest.

Grote kans dat sinds de quarantaineperiode de schermtijd van je telefoon langzaam maar zeker omhoog kruipt. Nog even het laatste nieuws lezen, mails beantwoorden of op appjes reageren… In plaats van een kop koffie mét je geliefde te drinken, zitten jullie misschien wel samen aan tafel met de telefoon in de hand.

Dit zogeheten phubbing verstoort relaties al sinds vóór 2020 en corona begon. Maar mocht je er nu achterkomen dat dit fenomeen de vlam uit jullie relatie haalt, dan kun je de volgende tips opvolgen om weer echt quality time met elkaar te hebben.

5 tips om je telefoon je relatie niet te laten verpesten

In 2017 bleek uit onderzoek dat koppels die hun telefoon buiten de kamer houden tijdens het eten, het hoogst scoren op vertrouwen, empathie en intimiteit met hun partner. Daarnaast blijkt de telefoon één van de redenen te zijn dat mensen ontevreden waren over hun huwelijk. Met de volgende tips hoef je je telefoon niet langer je relatie te laten verpesten, aldus de Amerikaanse seksuologe Jess O’Reilly.

1. Las telefoonvrije momenten in

Ken je dat moment dat je midden in een verhaal zit en je partner zijn of haar telefoon oppakt om ~wat dan ook~ te lezen? Dat voelt niet fijn. Telefoonvrije momenten inlassen is een simpele manier om weer echt tijd met elkaar door te brengen en met elkaar te praten. Geef het eens een kans tijdens het avondeten.

2. Doe samen dingen zónder telefoon

Een stuk wandelen door het bos, een fietstocht maken of simpelweg iets koken samen: er zijn genoeg momenten op de dag waarop je je telefoon heus niet nodig hebt. Laat ‘m (je telefoon, dus) voor de verandering eens thuis als jullie naar buiten gaan of laat ‘m in de woonkamer als je in de keuken staat.

3. Vraag: “Is het een goed moment om te praten?”

Wil je weten of je partner de vaatwasser al heeft leeggeruimd of bespreken wat jullie vanavond eten? Normaal gesproken zou je – telefoon of niet – waarschijnlijk ‘gewoon’ je vraag stellen. Als je merkt dat je dan alleen een simpele ‘hm’ krijgt, kun je eens vragen of het een goed moment is om te praten. Op die manier heb je de aandacht van je partner en kun je je vraag stellen. Of ‘m even bewaren voor een ander moment.

4. Verban je telefoon uit de slaapkamer

Nog even Facebook checken voor je gaat slapen is er niet meer bij als je je telefoon niet meer in de slaapkamer toelaat. Het zou je relatie, humeur, slaapritme én seksleven een boost geven als je je telefoon in een andere kamer legt. Het proberen waard, dus.

5. Gebruik phubbing niet als (enige) reden van je relatieproblemen

In sommige gevallen is ‘maar jij zit altijd op je telefoon!’ slechts de druppel die de emmer vol relatieproblemen doet overlopen. Geef de technologie niet de schuld van de strubbelingen in je relatie, als het jullie gedrag is dat voor problemen zorgt. Gedrag kun je namelijk zelf aanpassen. Bovendien bepaal je zelf hoe (vaak) je je telefoon gebruikt. Dus doet jullie telefoongebruik je relatie geen goed? Neem dan zelf de leiding en pas bijvoorbeeld de andere vier tips toe om jullie relatie te verbeteren.

