Waarom samen eten net zo belangrijk voor je relatie is als sex

In een druk gezinsleven komt het er misschien lang niet altijd van om samen te eten. Vooral in gezinnen met kinderen onder de 7 jaar is dat een opgave, zo blijkt.

Tussen werk en sportclubjes door neem je staand aan het aanrecht snel een paar happen pasta of prop je in de auto een boterham naar binnen. Het is niet alleen beter voor je gezondheid om de tijd te nemen voor een maaltijd, maar ook voor je relatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat samen eten op de lange termijn net zo belangrijk is voor je relatie als sex.

Tevredener over relatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door de ‘Marriage Foundation’. Stellen die samen eten zijn gemiddeld 67 procent tevredener over hun relatie dan stellen die dat amper doen. Van die laatste groep is maar 58 procent blij met de relatie.

Sex

Volgens de voorzitter van de stichting, voormalig rechter sir Paul Coleridge, is verveling en elkaar links laten liggen de doodsteek voor iedere relatie. “Het is essentieel om met elkaar te blijven praten, zonder afleiding van schermpjes. Dat is absoluut net zo belangrijk als sex.”

Kip of het ei

Het lastige aan dit onderzoek is alleen de kip of het ei-kwestie. Want zijn stellen gelukkiger omdat ze samen eten, of eten gelukkige stellen per definitie liever samen? Hoe het ook zij: het kan zeker geen kwaad om vanavond samen dat bord pasta op te slurpen en ondertussen bij te praten.

Bron: The Daily Mail. Beeld: iStock