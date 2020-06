Houdt een relatie zonder sex stand? Dít zegt een seksuoloog erover

Sex is een van de belangrijkste zaken in een relatie. Maar niet voor iedereen. Een relatie zonder sex: het bestaat. Maar houdt die ook stand?

De Britse seksuoloog Kate Moyle heeft daar een geruststellende theorie over.

Advertentie

Seksuele uitdaging

“Omgaan met het verschil in seksuele behoeften is een van de grootste uitdagingen in een relatie”, vertelt Kate aan Red. Hoe (vaak) je het liefst sex hebt, verschilt per koppel maar zeker ook per persoon. Er is geen goed of fout, maar het kan wel tussen jou en je partner botsen als jullie niet op één lijn zitten.

Zo wordt bijvoorbeeld gezegd dat één keer per week vrijen het meest ideaal is. Maar wat als jij daar al geen behoefte aan hebt? Of zelfs helemaal niet (meer) naar sex verlangt? Is jouw relatie dan gedoemd te mislukken?

Intimiteit zonder sex

Een relatie zonder sex hoeft niet te betekenen dat die minder lang aanhoudt, stelt Kate deels gerust. “Dat denken we door onze sociale en culturele aannames over sex en relaties, maar het is belangrijk dat elk koppel ontdekt wat voor hen werkt.” Zo kan het zijn dat je aseksueel bent, of een laag libido hebt. En als jouw partner dat gebrek aan seksuele aantrekkingskracht en/of seksueel verlangen ook heeft en zich er net zo prima bij voelt, hoeft er eigenlijk geen probleem te zijn.

Misschien hebben jullie genoeg aan intimiteit zonder sex. Zoals knuffelen, diepe gesprekken voeren en samen nieuwe interesses en hobby’s ontdekken.

Éven geen sex hebben

Volgens de seksuoloog wordt het ontbreken van sex wél een probleem als jullie niet op dezelfde golflengte zitten. Dus dat je partner juist wel (vaker) sex wil maar jij niet, of andersom. “Dan is het belangrijk om jullie verschillende behoeften te benoemen”, tipt Kate. “Je komt nergens voordat jullie allebei erkennen dat er een probleem is en je het wilt veranderen.”

En ze geeft een heel opvallend advies: even geen sex hebben, kan de stap naar een beter seksleven zijn. “Dit kan de druk er vanaf halen”, legt de seksuoloog hierover uit. “Hoe meer je leert weer van elkaars aanwezigheid te genieten, hoe liever je weer sex wilt. Je geeft zo tijd aan elkaars verlangens weer aanwakkeren en de barrières te doorbreken.”

Sex plannen

Willen jullie uiteindelijk toch meer actie tussen de lakens? Plan je sex dan: uit onderzoek blijkt namelijk dat koppels die hun vrijpartij plannen vaak de beste sex hebben. Misschien is de romantiek er voor jou een beetje af, als jullie met jullie agenda’s naast elkaar jullie seksleven moeten gaan inroosteren. Maar geef het eens een kans, drukt ook Kate je op het hart. “Het is belangrijk dat jullie deze tijd samen prioriteit geven.”

Heb jij slow sex al eens geprobeerd? Volgens seksvlogger Rianne heeft het grote voordelen:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Red. Beeld: iStock