Waarom je na een relatiebreuk beter eerst met jezelf kunt daten

Nikkie de Jager raakt nog steeds niet uitgepraat over het presenteren van het Songfestival. In een video op haar Youtube-kanaal doet ze verslag én onthult ze een verrassend weetje over koningin Máxima.

“Het was mijn droom om bij het songfestival betrokken te zijn”, vertelt Nikkie in de video. Ze was dan ook blij verrast dat de organisatoren contact met haar zochten. Vorig jaar zou ze eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de backstage-video’s, maar een jaar later werd ze toch ook toegevoegd aan het team van vaste presentator.

Nikkie de Jager in gesprek met Máxima

Een waanzinnige combinatie voor de Youtube-ster, die nu ook de kans kreeg om met koningin Máxima in gesprek te gaan. “De koningin kwam langs om te praten over Meer muziek in de klas. Ze is prachtig”, zegt Nikkie daarover in de video. Nikkie blijft natuurlijk NikkieTutorials en wist een verrast make-upweetje over onze koningin te delen. “Ze deed haar eigen make-up en het zag er fantastisch uit. (…) Ik ben verliefd geworden op de koningin”, verklapt ze.