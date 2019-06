Ook al hebben jullie het nog zo goed, bijna ieder koppel heeft weleens een dipje. Dat komt voor in de beste relaties. Zo los je de problemen op.

1. Jullie zijn het steeds vaker oneens

Het maakt niet uit waar het over gaat, maar jullie zijn het steeds minder vaak met elkaar eens. Soms is dat niet erg, maar het wordt wel vervelend als het gaat om belangrijke gebeurtenissen in jullie leven zoals samenwonen, een huis kopen, trouwen of kinderen krijgen.

Wat je dan het beste kunt doen is toch praten. Luister ook echt naar elkaar en accepteer elkaars mening. Als jij eerlijk vertelt wat je wilt, dan mag hij dat ook. Het is belangrijk dat jullie elkaar alles durven te delen. Uiteindelijk komen jullie dan wel tot een uitkomst. Compromissen sluiten hoort ook bij een relatie.

2. Iedere dag is weer hetzelfde

Als jullie eenmaal samenwonen, dan kun je uiteindelijk in een sleur terecht komen. Iedere dag weer hetzelfde verhaaltje: slapen, eten, werken, eten en slapen. Je mist de spontaniteit in jullie relatie en dat is niet raar.

Ga eens een hapje eten, ook al is het doordeweeks, nodig wat vrienden ’s avonds uit, organiseer een leuk uitje, verras je partner een keer. Zorg zelf voor die spontaniteit. Maak elke week tijd voor elkaar vrij om iets leuks te doen. Helemaal als je kinderen hebt, is het belangrijk ook wat quality time met z’n tweeën in te lassen. En vergeet ook niet om over de toekomst te praten en plannen te maken om dingen te gaan ondernemen.

3. Jullie seksleven staat op een laag pitje

Als je een lange tijd samen bent, dan kan sex er weleens bij inschieten. Dat is niet gek, maar wel zonde natuurlijk. Als je kinderen hebt, verkiezen jullie een goede nachtrust vaak boven een hete vrijpartij.

De tip is toch om sex van tevoren al te plannen. Misschien niet heel romantisch, maar wél iets om naar uit te kijken. Het moet natuurlijk niet als een verplichting gaan voelen. Maar wedden dat je na een keertje geplande sex weer in gaat zien dat een stomende vrijpartij juist heel plezierig en nadien ook rustgevend is?

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock