Nieuw onderzoek: relaties met een groot leeftijdsverschil stranden sneller 

Leeftijd is maar een getal, maar toch: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moeten koppels met een groot leeftijdsverschil oppassen. Het onderzoeksinstituut meldt dat van de koppels die meer dan 10 jaar schelen, na 12 jaar ruim 1 op de 3 uit elkaar is.

En dat zijn toch serieuze aantallen. Bij stellen met een leeftijdsverschil van minder dan 5 jaar ligt de kans op een breuk rond de 25 procent. Onder stellen die 5 tot 10 jaar schelen, ligt het risico van een scheiding op 30 procent. Bij heterorelaties met een groot leeftijdsverschil ligt de kans van slagen hoger als de man in kwestie ouder is.

Samenwonen

En samenwonen? Dat kun je volgens het CBS ook nog maar beter even uitstellen als je jong bent. Van de stelletjes die tussen hun 18e en 20e hokken, is 49 procent na 12 jaar niet meer samen. In de groep 20 tot 24 jaar ligt dat risico met 29 procent al een stuk lager. Boven de 25 maakt het niet meer uit: dan ligt het risico voor alle leeftijdsgroepen rond de 25 procent.

Inkoppertje

Nu we toch bezig zijn: het instituut ontdekte ook dat ongetrouwde stellen vaker uit elkaar gaan. En misschien een inkoppertje, maar dat geldt ook voor stellen met kinderen. Een laag inkomen, kinderen uit vorige relaties en verschillende migratieachtergronden zijn volgens de cijfers ook geen goed nieuws voor je relatie. Maar echte liefde overwint, toch? Dat bewijst acteur Ferri Somogyi (46) bijvoorbeeld wel. Hij is al jaren gelukkig met zijn 18 jaar jongere vrouw Noëlle, met wie hij een kindje heeft.

Bron: NOS. Beeld: iStock