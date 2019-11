Waarom veel relaties juist in de herfst op de klippen lopen

De herfst is bij uitstek hét seizoen voor een wandeling of romantisch diner met je geliefde, zou je denken. En toch is de herfst het seizoen waarin de meeste relaties stuk gaan.

Daily Mail deed onderzoek naar de herfst en relaties en vond zelfs meerdere (negatieve) verbanden.

Advertentie

Dipje

Ten eerste hebben veel mensen last van een herfstdip. De zorgeloze zomer is voorbij, het kwik daalt flink en de dagen worden korter. En dat heeft op veel relaties een niet zo heel positief effect. De kans is in de herfst dan ook groter dat je minder lekker in je vel zit. Je gaat meer nadenken over je leven en dus ook je relatie.