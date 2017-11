Relatietherapeut onthult: dit zijn de meest genoemde redenen voor overspel

Zelfs in de gelukkigste relaties komt overspel voor. Sterker nog: 1 op de 5 volwassenen krijgt weleens te maken met overspel. Waarom is dat zo? Relatietherapeute Dee Holmes geeft op HLN.be uitleg hoe het zo ver kan komen.

“Het kan iedereen overkomen. Wel is het zo dat mannen vaak het bed delen met collega’s, en vrouwen met iemand binnen de vriendenkring.”

Aandacht

Holmes vertelt dat het voor sommige mensen een soort van wraak is. “Het kan zijn dat de partner vaak in het buitenland zit of veel werkt. De ander krijgt dan het gevoel dat ze te weinig aandacht krijgen en proberen door middel van overspel de touwtjes weer in handen te krijgen.”

Verveling

Als je als koppel nog zelden vrijt, kan het ook zijn dat de ander het buiten de deur gaat zoeken. Ook kan het gebeuren dat er sleur zit in de relatie en de vreemdgaande het leven weer wat spannender wil maken. “Bovendien zijn er ook nog mensen die de relatie als een spelletje zien, en ontrouw zijn zien als leuke kans. Verveling en nieuwsgierigheid spelen daar vaak bij mee.”

Onzekerheid

Veel mensen zullen het herkennen: het verlangen om ‘weer jong te zijn’. Een affaire met iemand die jonger is zorgt ervoor dat schuldige zich weer jeugdig voelt. Vaak is het een vorm van onzekerheid, stelt Holmes, wat kan variëren van leeftijd tot slecht zelfbeeld.

Bij elkaar blijven

“Toch hoeft overspel niet het einde van een relatie te betekenen. Het rukt weliswaar een familie uit elkaar en het zal veel verdriet doen, maar het kan zijn dat koppels er sterker uit komen. Ze zijn eerlijker tegen elkaar en pakken voortaan problemen aan.” Maar iedereen zal dat voor zichzelf moeten uitmaken.

