Tijd om te relaxen! Zó maak je van je eigen huis een mini-spa

Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kun je er maar beter het beste van maken. Zó maak je van je huis een mini-spa.

Als je veel aan je hoofd hebt, kan het heerlijk zijn om even te relaxen door een uurtje in bad te liggen. Een mini-spa avondje kan veel goed doen. Met deze tips ben je in no-time helemaal zen:

Mobiel weg

Leg als eerst je telefoon weg. Even geen werkmails, nieuwsberichten of appjes. Anders kun je je nooit helemaal ontspannen. Het beste kun je ‘m dus in een andere kamer leggen, zodat je het komend uur (of uren) niet gestoord kunt worden.