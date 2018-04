Rotterdams ziekenhuis bewijst: vrouwen kunnen rimpels voorkomen

Een grootschalig onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum wijst uit dat er voor vrouwen een hele simpele manier is om rimpels te voorkomen. Mannen hebben pech.

Door dagelijks gezond te eten, met veel groenten en fruit, behouden vrouwen langer een rimpelloze huid. Hun gezicht vertoont zelfs dertig procent minder lijntjes dan het gelaat van vrouwen die ongezond eten. De heren hebben minder geluk: wat ze ook eten, gerimpeld worden ze toch wel.

Arts-onderzoeker Selma Mekić geeft bij het AD een mogelijke verklaring: “Het zou kunnen dat voedingsstoffen bij vrouwen eerder effect hebben omdat de huid over het algemeen dunner is dan bij mannen, of dat er – zelfs ná de menopauze – een hormonaal effect is. Maar daar is meer onderzoek voor nodig.”

Gezond voedingspatroon

Maar wat is ‘gezond eten’ precies, volgens dit onderzoek? Een dieet dat bestaat uit veel groenten, fruit, vette vis, maar weinig vlees, suikers en verzadigde vetten. Belangrijker nog: géén alcohol.



Want ook al houd je je aan nog zo’n strikt dieet met genoeg vitamines en antioxidanten, als je er elke dag een glas wijn bij drinkt krijg je toch rimpels (en dan hebben we het over roken nog niet eens gehad!).

Lief dagboek

In het onderzoek, onder ruim 2.700 Rotterdamse 50-plussers, werd gebruik gemaakt van 3D-fotografie, waarbij het gezicht van de deelnemers werd gescand en zo nauwkeurig het percentage rimpels werd vastgelegd. Deze gegevens werden vervolgens vergeleken met een eetdagboek, dat een maand lang door alle deelnemers werd bijgehouden.

Tot slot

Na je 75e is het trouwens sowieso gedaan met je gladde huid, ook als je een gezond etende vrouw bent. Uit eerder onderzoek van het Erasmus MC bleek al dat vrouwen weliswaar later rimpels krijgen dan mannen, maar op hogere leeftijd een inhaalslag maken.

Bron: Nu.nl, AD. Beeld: iStock

