Hierdoor kan het risico op hartfalen worden vergroot (en het is niet wat je denkt)

Een verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte kan de kans op hartfalen vergroten. Maar niet getreurd, er zijn genoeg manieren om dit risico te verlagen.

Geen e-sigaretten

De elektrische sigaretten zijn uitgevonden omdat ze minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten, maar ideaal zijn ze nog steeds niet. Er zitten namelijk chemische stoffen die invloed hebben op onze bloeddruk. Ook is de kans op bloedklonten groter als je vaak gebruikt maakt van een elektronische sigaret.

Schouder

Wat de link is weten de onderzoekers nog niet, maar uit onderzoek is wel gebleken dat mensen met een hoge bloeddruk vaak ook last hebben van schouderpijn. Dus als je vaak last hebt van je schouder, kun je dit beter even laten behandelen. Grote kans dat je daarna geen last meer hebt van een verhoogde bloeddruk. Twee vliegen in één klap.

Zwangerschappen

Hoe vaker je zwanger bent geweest, des te meer risico je hebt om op latere leeftijd boezemfibrillatie of een hartritmestoornis te ontwikkelen. Hierdoor kunnen bloedklonters ontstaan, maar daarnaast kan deze stoornis ook een hartaanval of andere complicatie veroorzaken. De kans hierop is bij vrouwen met vier of meer zwangerschappen tot 50 procent hoger dan dat van vrouwen die geen kinderen hebben.

Prematuurtje

Bevallen van een prematuurtje is niet de oorzaak van het krijgen van een hartziekte, maar het kan wel aangeven of je wel of niet tot een risicogroep behoort. Een baby is een prematuur als hij of zij geboren wordt bij 37 weken of nog eerder. Vrouwen die een premature baby op de wereld zetten, hebben 40 procent meer kans om een hartziekte te ontwikkelen.

Ontbijten

Goed ontbijten zorgt ervoor dat je minder kans hebt op een hartziekte, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte. Ze zeggen niet voor niets dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock