Libelle Legt Uit: wanneer behoor je tot de risicogroep voor het coronavirus?

Sinds het opduiken van het coronavirus wordt er gesproken over een zogenoemde risicogroep. Dit betreft een groep mensen die extra vatbaar voor het oplopen van het griepvirus is. Maar wanneer val je eigenlijk precies onder die groep, en moet je dus extra oppassen?

Jaap van Dissel geeft op nieuwswebsite Nu.nl antwoord op deze prangende vraag.

Het advies voor deze risicogroep geldt om niet langer met het openbaar vervoer te reizen. Ook moeten bezoekjes aan deze groep kwetsbaren zoveel mogelijk vermeden worden, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Dit is omdat het voor deze groep extra gevaarlijk is, aangezien zij bijvoorbeeld een verminderde weerstand hebben. Besmetting met het coronavirus kan voor deze risicogroep dan ook fataal zijn.

Kwetsbaar

In de groep vallen onder andere kwetsbare ouderen. Wannéér je een kwetsbare oudere bent, verschilt echter per persoon. Sommige mensen zijn nog vitaal op hun 75e, terwijl anderen op 60-jarige leeftijd al een verminderde gezondheid hebben. Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), valt de volgende richtlijn aan te houden voor kwetsbare ouderen: “mensen die gedurende het leven enkele onderliggende medische condities hebben gekregen, die beperken wat ze aankunnen. De biologische leeftijd is belangrijker dan de kalenderleeftijd.”

Temperatuursverhoging

Andere kwetsbaren zijn mensen met bijvoorbeeld long-, hart- of nierproblemen. Ook mensen met suikerziekte behoren tot de risicogroep. “Elke graad temperatuursverhoging – of het nou bij griep is of bij het coronavirus – maakt dat de stofwisseling zo’n 10 procent sneller moet werken door de opwarming van het lichaam”, legt Van Dissel uit. “Dat betekent dat het hart ongeveer tien slagen per minuut extra moet maken en de longen meer zuurstof moeten transporteren.”

Specialistische controle

Sommige mensen zijn niet ouder, maar worden toch ook kwetsbaar geacht. “In zijn algemeenheid denk ik dat als iemand vanwege een medische conditie specialistische controle nodig heeft, die enige mate van kwetsbaarheid heeft”, antwoordt Van Dissel. “Iemand die dat allemaal niet heeft, gezond is en gewoon kan sporten, die behoort toch tot een wat andere groep. Als je zonder problemen een hele trap op holt, geeft dat aan dat je lichaam een grote reserve heeft om extra belasting aan te kunnen”, besluit de infectioloog van het RIVM.

