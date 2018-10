5 zondagse rituelen om je week goed te starten

Zondag is de perfecte dag om alles op orde te maken voor de week die komen gaat. Met deze 5 tips zorg je ervoor dat je helemaal voorbereid én zorgeloos je week kunt starten.

Plan je week

Druk, druk en nog eens druk. Staat je een hectische week te wachten? Maak een to-do lijstje! Hiermee creëer je overzicht en kun je per dag zien waar je je het beste op kunt focussen. Je bent gemotiveerder om alles van je lijstje af te strepen en haalt hierdoor het beste uit je dag.

Ruim op

Een rommelig huis heeft onbewust veel invloed op je humeur. Als je slaapkamer, woonkamer of keuken een puinhoop is, dan kun je je al snel onrustig en geïrriteerd voelen. Neem daarom een half uur tot een uur de tijd om alles aan kant te maken. Je zult zien dat een opgeruimd huis je humeur op een positieve manier beïnvloedt.

Neem tijd voor jezelf

Even tijd voor jezelf nemen is belangrijk om energiek je week weer te starten. Voor iedereen betekent ontspanning weer iets anders. De één vindt z’n nagels lakken de ultieme ontspanning, waar een ander liever een boek leest of kijkt naar een fijne serie op Netflix.

Mest je handtas uit

Je handtas neem je overal mee naartoe en is een verzamelpunt voor van alles en nog wat. Bonnetjes, pennen, lipsticks en papiertjes waar je niets meer mee doet, maar wel elke keer meesjouwt. Neem 10 minuten de tijd om je hele tas leeg te maken en alles weg te gooien wat je niet meer gebruikt. Hierdoor kun je in één oogopslag je sleutels of portemonnee vinden in plaats van dat je eerst tussen alle rotzooi moet graaien.

Maak goede voornemens

Je week goed plannen is al een goed begin, maar een doel voor die week opstellen is misschien nog wel belangrijker. Neem jezelf bijvoorbeeld voor om minstens twee keer in de week met de fiets naar je werk te gaan. Of probeer de kliekjes van gisteravond mee te nemen als lunch in plaats van dat je weer een dure maaltijd in de kantine koopt. Zet doelen voor jezelf waar jij je beter van gaat voelen.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock.

