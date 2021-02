Het RIVM verbaast Nederlanders door al van ‘derde coronagolf’ te spreken

Volgens het RIVM staan we aan het begin van de derde coronagolf. Dat bracht het instituut dinsdag naar buiten. Nederlanders begrijpen er niks van: we zaten toch nog in de tweede golf?

Ook kunnen veel Nederlanders deze berichtgeving van het RIVM niet rijmen met de versoepelingen die gisteravond in de persconferentie bekend zijn gemaakt.

Zo mogen alle contactberoepen, met uitzondering van sekswerkers, vanaf woensdag 3 maart weer aan de slag. De middelbare scholen en het mbo gaan deels weer open en jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen weer buiten sporten. Daarnaast wordt winkelen bij niet-essentiële winkels op afspraak mogelijk.

De derde coronagolf

Hoewel veel Nederlanders blij zijn met de versoepelingen, ontstaat er ook verwarring. Want op dezelfde dag spreekt het RIVM van de intrede van de derde coronagolf. “Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden”, schrijft het instituut. Dit is de eerste keer dat ze deze term laten vallen. Een gek moment om de coronamaatregelen te versoepelen, vinden veel Nederlanders.

Nederlanders verward

Daarnaast snappen veel Nederlanders niet waarom er nu over een derde coronagolf gesproken wordt. Op Twitter wordt geschreven: “De tweede golf is toch nooit afgevlakt?” en “Ik dacht dat we midden-eind tweede golf zaten?”. Het gevoel heerst dat we al sinds het najaar in de tweede coronagolf zitten, omdat er sindsdien niet meer is versoepeld. Andere Twitteraars dachten juist allang in de derde golf te zitten: “Naar mijn idee zitten we al sinds december in de derde golf en zijn we net begonnen aan de vierde”, zo wordt op Twitter geschreven.

De golf valt nog mee

Het RIVM komt wel met een positief bericht over deze derde golf, namelijk dat ‘ie tot nu toe meevalt. De golf had namelijk al veel hoger kunnen zijn, als de strenge maatregelen er niet waren geweest, stelt het instituut. De lockdown heeft volgens het RIVM de verspreiding van het virus flink afgeremd.

We zitten niet in een derde golf, de tweede is nooit afgevlakt.

Verder is de “””strategie””” nog steeds om het virus ‘gecontroleerd’ rond te laten gaan onder de bevolking en te sturen op ziekenhuisbedden.

Dat mensen deze krankzinnige strategie accepteren zal ik nooit begrijpen. https://t.co/AVyiFh1bZp — Denkjewel (@Denkjewel) February 23, 2021

Ze hebben het steeds over de derde golf die eraan komt. Maar naar mijn idee zitten we al sinds december in de derde golf en zijn we net begonnen aan de vierde. — Aris Leepvogel 🍀 (klimaatdrammer, gelukzoeker) (@leepvogel) February 24, 2021

De zogenaamde derde golf is óf de vierde golf óf nog steeds de tweede golf. #persconferentie #checkdatverloopdan — Rick B. (@Hanenwurger) February 23, 2021

Pfff wat maakt het uit eerste tweede derde vierde golf .ik wil er vanaf ben het zat ! — Robbie (@overste1960) February 23, 2021

Ik dacht dat we midden-eind van de tweede golf zaten. En je komt eruit met vaccineren. Dat je dan geen vaccins hebt is het eerlijke verhaal, en daar had ik wel wat meer over willen horen. Wat is er wel. — Ingrid Bilardie (@IngridBilardie) February 23, 2021

We zitten in een derde golf, én we gaan versoepelen. Ik heb er echt geen verstand van, maar hoe werkt dit? Iemand een idee? pic.twitter.com/uR5sDvnwdB — kim van keken (@kimvankeken) February 23, 2021

Bron: Metronieuws. Beeld: Getty Images