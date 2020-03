RIVM: 3 nieuwe coronabesmettingen, ziekenhuis Gorinchem op slot

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is tijdelijk onder quarantaine gesteld nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zondag bekend heeft gemaakt dat er 3 nieuwe besmettingen met het coronavirus (COVID-19) zijn geconstateerd.

Het totale aantal besmettingen in Nederland komt nu op 10.

Advertentie

Ziekenhuis in Gorinchem

Een woordvoerder van het ziekenhuis heeft aan NOS laten weten: “We kunnen geen bezoekers ontvangen en geen nieuwe patiënten. Mensen die binnen zijn blijven binnen.” Medewerkers kunnen nog wel in en uit het ziekenhuis.

In de persconferentie die het RIVM om 15.30 uur heeft gegeven werd duidelijk waarom: één van de personen die zaterdag positief testte op het coronavirus in het Erasmus MC in Rotterdam, verbleef de week ervoor op de intensive care in het ziekenhuis in Gorinchem. In die periode was er onder het RIVM-protocol geen aanleiding om dat persoon te testen op het virus. De Rotterdamse patiënt staat overigens nog niet officieel geregistreerd als corona-geïnfecteerde, dat gebeurt pas na een tweede positieve test.

Besmettingen Nederland

Het totale aantal bekende besmettingen komt nu op 10. “3 in de omgeving Tilburg, 3 in de omgeving Amsterdam en de andere 4 zijn mensen in Delft, Gorinchem en Coevorden”, aldus minister Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid op de persconferentie. “Op basis van deze informatie zullen we ook de publieksinformatie aanpassen. Als er sprake is van lichte luchtwegklachten dan adviseren we mensen om thuis te blijven, om te kijken of de klachten zwaarder worden en dan eventueel contact op te nemen met de huisarts.”

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus.

Dit bericht wordt aangevuld.

Denk je dat je het coronavirus hebt? Ga dan níet naar de huisarts:

Bron: RIVM