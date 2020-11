In de strijd tegen het coronavirus was er deze week eindelijk een lichtpuntje te melden: farmaceut Pfizer ontwikkelde namelijk een vaccin tegen corona dat voor 90 procent effectief is. Maar wie nu denkt dat we aan het begin van het nieuwe jaar allemaal worden gevaccineerd, komt bedrogen uit. Sterker nog: volgens het RIVM kan het vaccineren zeker een jaar in beslag gaan nemen.

Het organiseren van zo’n groot aantal vaccinaties is namelijk een flinke klus.

Volgens Hans van Vliet, manager van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, hoeven we dan ook niet te verwachten dat we snel weer op een ‘normale’ voet kunnen gaan leven. “We zullen zeker het hele jaar wel bezig zijn met vaccinaties,” zo laat hij aan de NOS weten. Nederland krijgt straks de beschikking over maximaal 11,7 miljoen vaccins van Pfizer. Maar hoe het vaccineren in z’n werk zal gaan, is volgens van Vliet nog niet bekend. Al zijn de voorbereidingen om iedereen massaal te vaccineren wel al ‘ver genoeg’. “Maar we zijn nog niet helemaal klaar.”

Niet zelf kiezen

Het is straks de bedoelingen dat de ouderen en kwetsbaren in Nederland het eerst worden gevaccineerd. Of dit ook met het Pfizer-vaccin zal gebeuren, is echter nog niet duidelijk. Het zou namelijk best kunnen dat er tegen die tijd betere alternatieven op de markt zijn. Zo worden binnenkort de testresultaten van het Oxford-vaccin van AstraZeneca en het Janssen-vaccin uit Leiden verwacht. Pas als al deze resultaten bekend zijn, zal worden besloten welke groep welk vaccin krijgt. En dat betekent volgens van Vliet ook dat je in het begin niet zelf zal kunnen kiezen welk vaccin je krijgt.

Praktische problemen

Daarnaast zorgt het Pfizer-vaccin ook nog voor een praktisch probleem. Het is namelijk een RNA-vaccin, dat is gebaseerd op een stukje genetisch materiaal van het virus. Het moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius worden bewaard. Bij andere vaccins volstaat weer een minder lage temperatuur. Van Vliet: “Eenmaal uit de koeling is het Pfizer-vaccin maar een aantal dagen houdbaar.” Dit betekent dat het Pfizer-vaccin zich vooral leent voor grootschalig gebruik. De kans dat dat er allemaal ouderen en kwetsbaren naar grootschalige locaties als een sporthal worden gestuurd, is echter heel klein. Dit zou namelijk weer andere gevaren met zich meebrengen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat mensen waarschijnlijk twee keer gevaccineerd moeten worden met een tussenperiode van een paar weken. En dit herhaalt zich misschien een paar maanden later weer. Het is namelijk onduidelijk hoe lang de vaccins tegen corona beschermen.

Waar de prik halen?

Wie er gaan vaccineren is ook nog niet helemaal duidelijk, al denkt Van Vliet dat dat er grofweg drie groepen te onderscheiden zijn bij vaccinatie. Zo zullen ouderen en kwetsbaren het vaccin waarschijnlijk via hun eigen huisarts krijgen, terwijl anderen op basis van hun beroep door de arbodienst zullen worden benaderd. De rest van Nederland bij de GGD hun vaccinaties moeten halen op locaties die hier speciaal voor zijn ingericht. Hier zijn volgens van Vliet momenteel nog gesprekken over gaande.

Wat is belangrijker: handen wassen of 1,5 meter afstand? Dít vindt de zorg:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS. Beeld: iStock