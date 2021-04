RIVM waarschuwt voor oplichting: “Neppe uitnodiging voor vaccinatie in omloop”

Martien en Erica Meiland verhuizen over twee maanden van Hengelo naar Noordwijk, waar ze een prachtige villa hebben gekocht. Nu blijkt dat ze een wel heel bekende buurvrouw zullen krijgen.

In de podcast van Shownieuws onthult presentator Bart Ettekoven wie dat is.

Familie Meiland krijgt bekende buurvrouw

Namelijk niemand minder dan Eva Jinek! Hij vertelt: “De villa ligt prachtig. Ze kunnen ook bijna zwaaien naar Eva Jinek, dat is wel leuk.” Eva heeft een huis gekocht in Abcoude, maar dat is nog niet af. “Tot dat huis klaar is, wisselt ze Amsterdam en Noordwijk af”, laat Bart weten.

Dirk Kuijt en Harry Mens

Ook weet Bart nog wat andere bekende buren op te noemen: “Dirk Kuijt woont er ook om de hoek, maar die heeft het verkocht. Het is daar prachtig wonen.” Als laatste sneert hij: “Het enige nadeel is dat je Harry Mens als overbuurman hebt.”

Miljoenenvilla

De miljoenenvilla die de Meilandjes kochten in Noordwijk ligt in het gebied Zuidduinen, op loopafstand van de duinen en de zee. De woonoppervlakte bedraagt 327 vierkante meter en in totaal telt het huis tien kamers, waaronder vijf slaapkamers en vier badkamers, verdeeld over drie woonlagen. Uit het document blijkt dat de koopakte voor de villa op 18 februari is ondertekend. Er hangt wel een flink prijskaartje aan, want de vraagprijs was 2.695.000 euro dat hebben Martien en Erica er ook exact voor betaald. Ze kochten het stulpje van Kensington-drummer Niles Vandenberg.

Naast deze bekende buren wonen Erica en Martien straks ook op steenworp afstand van dochter Maxime, haar vriend Leroy en kleindochter Claire. Bekijk in onderstaande video welk huis zij kochten.

Bron: Shownieuws. Beeld: Talpa