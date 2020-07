RIVM meldt zorgelijke stijging aantal nieuwe coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Het aantal besmettingen van de afgelopen week is bijna verdubbeld vergeleken met die week daarvoor: van 534 besmettingen in een week naar 987.

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen week 19 patiënten voor COVID-19 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Dat zijn er 3 meer dan in de week daarvoor. De afgelopen week zijn er 7 mensen overleden aan COVID-19.

Wake-upcall

Het RIVM waarschuwt dat het coronavirus zich weer meer verspreidt in Nederland. Het aantal besmettingen neemt toe en het reproductiegetal ligt boven de 1. Dat betekent dat mensen met het coronavirus meer andere mensen besmetten.

Aura Timen van het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding zegt daarover tegen de NOS: “Op alle vlakken is dit een forse stijging. Als dit zo doorgaat, kunnen we het verliezen van het virus. Dit is een wake-upcall: we moeten zo niet verder.”