In het najaar weg? Dit is waarom een roadtrip dé ideale vakantie is

De herfst is het perfecte seizoen om naar het buitenland te gaan. Want: in Nederland slecht weer én je betaalt niet de hoofdprijs voor een vakantie. Ben je nog op zoek naar wat bijzonders? Dit is waarom een roadtrip de ideale vakantie is.

Sowieso geldt: een autovakantie = vrijheid

Als je in het buitenland een auto huurt of als je vanaf huis naar je vakantiebestemming toert, weet je het waarschijnlijk wel, maar een auto op vakantie geeft je de ultieme vrijheid.

Jij hoeft niet te wachten tot alle andere toeristen weer in de touringcar zijn ingestapt en je hoeft ook niet naar onderdelen van de excursie waar je helemaal geen zin hebt. Nee, jullie kunnen precies doen wat jullie zelf willen.

Je kunt het net zo avontuurlijk maken als je zelf wil

De auto pakken en wel zien waar je eindigt, klinkt heel romantisch. Maar als je liever wat meer zekerheid wil, kun je ook al van tevoren vastleggen welke punten je allemaal wil bezoeken.

Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een fly-drive vakantie. Hierbij vlieg je naar je vakantiebestemming, pik je de auto op en toer je zelf langs de vooraf geboekte hotels. In de tussentijd kun je bezichtigen wat op het programma staat, of je doet lekker waar je zelf zin in hebt. Dat dan weer wel.

De tijd doet er niet toe

Dat betekent ook dat je overal zo lang en zo kort over kan doen als je zelf wil. Uitslapen? Kan gewoon. Die ene zogenaamd bijzondere plek in 10 minuten wel gezien? Dan stap je weer in de auto en kun je gaan. De tijd doet er niet toe.

Je kunt heel hard meezingen met de radio

Gaat in een vliegtuig of in de trein toch net wat minder lekker. En tijdens een roadtrip mag je ook nog eens zelf bepalen welke muziek er op staat. Alleen je eigen reisgenoten moeten wel wel mee om kunnen gaan natuurlijk…

Je gaat helemaal op in het landschap

Als je een roodtrip door bijvoorbeeld West-Amerika maakt, zul je heel wat imposante landschappen tegenkomen, waar je helemaal in op kan gaan. Wat dacht je van de Death Valley woestijn, waar het wel 58,3 graden kan worden? Ook kun je er naar Yosemite National Park rijden, een van de beroemdste natuurparken in de VS. Dat is niet voor niets: watervallen, wild stromende rivieren, ruige bergen, kolossale gesteenten en dichte bossen vechten om aandacht. Met een beetje geluk zie je zelfs een beer.

Het is het ideale moment voor goede gesprekken

Ga je met je partner, beste vriendin of dochter op vakantie? Tijdens de lange autoritten is er voldoende tijd om eindelijk weer eens een diepgaander gesprek te hebben. Bovendien bespreek je in de comfort van je auto, waarschijnlijk meer dan wanneer er andere toeristen in de buurt zijn. Zelfs als de rest niet eens Nederlands praat. Voelt gewoon heel intiem, met z’n tweetjes in de auto.

Zin gekregen om eropuit te gaan en samen met iemand het avontuur tegemoet te treden? Wat dacht je van een autovakantie in West-Amerika? Daar is het schakelen tussen schitterende natuur en overvolle, kleurrijke steden. Van de stilte van de natuur tussen de waanzin van Las Vegas.

