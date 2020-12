Ze zijn heerlijk door een smoothie, perfect in een salade en goddelijk in combinatie met geitenkaas. We hebben het natuurlijk over rode bieten. De knol is lekker, maar ook nog eens hartstikke gezond.

Wist je bijvoorbeeld dat rode bieten je sportprestaties kunnen verbeteren? Wij zetten alle gezondheidsvoordelen voor je op een rijtje.

Bloeddruk

Bieten hebben een hoog nitraatgehalte. Het lichaam zet nitraat om in nitriet. Dit stofje maakt de bloedvaten iets wijder, waardoor er meer bloed naar je hersenen en spieren stroomt. Heb je een hoge bloeddruk, dan kan het eten van bieten helpen om deze te verlagen. Verder verkleint het eten van bieten de kans op hart- en vaatziekten en zou het ook cholesterolverlagend werken.

Vitaminen en mineralen

Een van de grootste gezondheidsvoordelen van rode bieten is de hoeveelheid aan vitaminen en mineralen die het knolgewas bevat, zoals magnesium, kalium, fosfor, ijzer, vitamine A, B en C, bètacaroteen en foliumzuur.