Rode bultjes op je billen? Zó kom je er vanaf

We dachten (en hoopten) dat we alleen in de pubertijd last zouden hebben puistjes en pukkels, maar helaas. Ook op latere leeftijd zie je af en toe van die rode bultjes verschijnen. Zelfs op je billen. Dit doe je eraan.

Het is heel normaal om af en toe last te hebben van rode bultjes op je billen, maar leuk is anders. Gelukkig is er een manier om er vanaf te raken.

Dunne huid

“Rode bultjes op je billen komen vaak voor en worden veroorzaakt door folliculitis”, legt dermatoloog Anjali Mahto uit. Dit houdt in dat de haarzakjes ontstoken zijn, vandaar de bult en de rode kleur. “Zo’n ontsteking ontstaat door irritatie, een infectie door bacteriën of slecht uitgegroeide haarzakjes.” Volgens Mahto is de huid van je gezicht en billen praktisch hetzelfde. “Het enige verschil is dat je kont wat hariger is én dat deze zone meer onder druk gezet wordt.” Je zit natuurlijk veel op je billen, waardoor de haarzakjes makkelijker gaan ontsteken.

Katoen

Ten eerste is sporten in een synthetische legging slecht voor de follikels op je billen. Dit is echt een zweetstof, waardoor er veel bacteriën rond je bilpartij ontstaan. De kans op een ontsteking wordt hierdoor groter. Om dit te voorkomen kun je beter voor een katoenen variant gaan. Daarnaast is het ook verstandig om gelijk na het sporten te douchen. “En let erop dat je altijd een schone handdoek gebruikt”, gaat Mahto verder.

Niet scrubben

“Scheer je billen ook vooral niet.” Dit klinkt voor vele vrouwen misschien raar in de oren, maar het gebeurt vaker dan je denkt. Als je je benen aan het scheren bent, voelen ze heerlijk glad aan. Als je daarna je billen voelt, valt dit vies tegen door al die bultjes. Veel vrouwen proberen ze daarom te scheren, om je billen toch zacht te krijgen. Dit werkt juist tegenstrijdig. “Het scheren verergert de irritatie alleen maar.” Ook een uitgebreide, wekelijkse scrub onder douche kun je bij rode bultjes beter vermijden. Matho: “Als je huid al geïrriteerd is, maak je het met een scrub alleen maar erger.”

Huidverzorging

Uiteindelijk gaan de rode bultjes allemaal weer weg, je moet alleen geduld hebben. Blijf je er toch veel last van hebben, dan kun je het proces een handje helpen. Ga op zoek naar een bijpassende huidverzorging zoals een acne cleanser of een product waar salicylzuur, benzoylperoxide of vitamine A-zuur in zit.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock