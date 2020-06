Rode Kruis waarschuwt: gebruik geen ventilator in gemeenschappelijke ruimtes

Nu de warmte toeslaat, is een ventilator onze beste vriend. Het Rode Kruis drukt mensen op het hart hier voorzichtig mee om te gaan. Het is namelijk nog niet duidelijk of en wat voor rol een ventilator speelt in de verspreiding van het corona-virus.

Het advies luidt daarom: gebruik een ventilator zo min mogelijk in gemeenschappelijke ruimtes. Doe dat alleen als verkoeling op een andere manier (mechanische ventilatie, een goed onderhouden airco) echt niet mogelijk is. Daarbij is het ook belangrijk dat de luchtstroom van een ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat. In dat geval is het beter de ventilator richting een muur gekeerd te plaatsen.

Extra alert

“Kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht moeten extra alert zijn. Zij zijn vatbaarder voor hitte (uitdroging en oververhitting liggen op de loer), maar lopen ook risico om ernstig ziek te worden als ze corona krijgen. In deze tijd, waarin opgeroepen wordt drukte te vermijden, willen we mensen waarschuwen om goed na te denken waar ze verkoeling zoeken en hoe”, zegt Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis.