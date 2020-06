Rode pepers: alle gezondheidsvoordelen op een rijtje

Van theater- en televisiemaker Wilfried de Jong (62) verscheen onlangs het boek De man en zijn wielerverhalen. Hij woont in Rotterdam met zijn vrouw Anneloek, ze hebben 2 kinderen.

1. Waarom moeten we je boek lezen?

“Omdat dit het jaar van de fiets is, dat kan tenminste nog wél! Al zit je maar 10 minuten op je fiets, je komt altijd beter van het zadel af. Het is een verzameling van 30 jaar wielerverhalen. Mijn moeder is 10 jaar geleden overleden en zij bleek van al mijn werk plakboeken te hebben bijgehouden. Uit zo’n plakboe