Dít werkt het beste tegen die rode en schrale neus van het snuiten

Ben je zo verkouden dat je de hele dag loopt te snotteren en te snuiten? Dan is de kans groot dat je ook last hebt van een rode, schrale neus. Dat kan best pijnlijk zijn, maar gelukkig hebben we de oplossing.

Nu het buiten zo koud is, hebben steeds meer mensen last van een verstopte neus. Maar van al dat gesnuit, kan je neus al snel rood en schraal aanvoelen. Wat werkt eigenlijk het beste tegen een schrale neus?

Uitgedroogd

Je krijgt een schrale neus van het snuiten door de wrijving van een zakdoek tegen je neus. Je neus is door al het snot constant vochtig, waardoor ‘ie sneller uitdroogt. Daardoor beschadigt je huid door het wrijven van de zakdoek alleen maar sneller. Door in plaats van te wrijven te deppen, voorkom je al de meeste schade.

Geen koffie

Daarnaast is het ook verstandig om zo min mogelijk vochtafdrijvende dranken te drinken, zoals koffie en alcohol. Hierdoor droogt je huid alleen maar sneller uit. Om dezelfde reden kun je als je verkouden bent ook geen hete douche nemen.

Warm washandje

Een andere tip: hou een schoon washandje onder de warme kraan (niet te heet), ga even op bed liggen en leg het washandje op je neus. Laat ‘m liggen tot het washandje helemaal is afgekoeld. Smeer je neus daarna in met vochtinbrengende crème en je zult vanzelf merken dat de pijn van je schrale neus een stuk minder is.

Dikke laag

Blijf je neus, maar eigenlijk gewoon je hele gezicht, voldoende insmeren met zalfjes of crèmes. Het liefst vette crèmes, want des te beter kun je je neus hydrateren en kalmeren. Smeer je neus niet alleen ’s ochtends in, maar doe dit meerdere keren op een dag. Breng ’s avonds voor het slapen nog een keer een extra dikke laag aan. Er bestaan ook genoeg zakdoekjes met een verzorgende lotion. Die kunnen ook helpen een schrale neus te voorkomen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock