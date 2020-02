Niet Valentijn, maar dít zijn de meest romantische dagen volgens het universum

Ieder jaar is Valentijnsdag weer een grote hype, terwijl half Nederland er naar verluidt niks om geeft. Voor de één was het een doodgewone vrijdag met partnerlief (want: commerciële bedoening), de ander zat misschien in een huispak en met een bak ijs voor de televisie.

Geruststelling: Valentijn is eigenlijk helemaal niet de meest romantische dag van het jaar. Er zijn namelijk 4 dagen die niet dankzij het kapitalisme als meest liefdevolle dagen worden bestempeld, maar door het universum (klinkt al gelijk een stuk beter, nietwaar?).

1. 8 maart 2020

Omdat Venus naast Uranus staat, de planeet van verandering, kan 8 maart plotselinge veranderingen in relaties teweegbrengen. “Dit is de dag om je gevoelens te uiten aan je geliefde of iemand mee uit te vragen”, aldus astroloog en healer Rachel Lang aan Well+Good. Daar komt bij dat de zon en Neptunus op deze dag in samenhang zijn. Als je op 8 maart vrijgezel bent, is dit volgens de astroloog een goed moment om onverwerkte gevoelens de deur te wijzen. “Vooral voor vrijgezelle Vissen en Stier is het tijd voor een nieuw begin in de liefde.”

2. 28 maart 2020

“Venus, Jupiter en de maan staan deze dag in een driehoek”, zegt Lang. “Dat betekent een dag waarop je gemakkelijk foutjes van je partner of uitdagingen in je relatie over het hoofd kunt zien. Voor iedereen die single is, is dit een dag waarop je je zekerder over de liefde in de toekomst gaat voelen.” Vooral de sterrenbeelden met het element aarde zullen hier hun voordeel mee kunnen doen: Stier, Maagd en Steenbok.

3. 27 augustus 2020

Volgens de astroloog is 27 augustus verreweg de meest romantische dag van het jaar – voor ieder sterrenbeeld. “Venus en Neptunus zorgen die dag voor een verhoogd gevoel van liefde en mededogen. Op deze dag zul je het beste in elkaar kunnen zien, zonder kritiek te uiten.” Volgens Lang is deze dag perfect voor een avondje uit met je partner, dus noteer ‘m vast in je agenda.

4. 14 december 2020

Venus en Jupiter staan deze dag 60 graden uit elkaar. Dat zal jou waarschijnlijk bar weinig zeggen, maar Lang weet er wel raad mee: “Omdat Saturnus ook betrokken is, zul je een diepere verbintenis willen aangaan”, zegt ze. Wat ze bedoelt? Tijd om de volgende stap te zetten op liefdesgebied. Het zal vooral een belangrijke dag zijn voor Maagd, Steenbok, Vissen, Kreeft en Schorpioen.

Bron: Well+Good.