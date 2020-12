Libelle Legt Uit: is roomboter of margarine gezonder?

Hm, kun je ook zo genieten van een goede laag roomboter op een vers broodje? Je bent lang niet de enige. Maar hoe ‘slecht’ is roomboter eigenlijk voor je en is het verstandiger om margarine te eten of maakt dat helemaal niet uit? Libelle legt het je uit.

Er lijkt niets op te kunnen tegen de volle smaak van de boter, maar wie aan zijn of haar gezondheid wil denken kan volgens het Voedingscentrum toch beter voor margarine gaan.

Het antwoord is: ja. Het betekent uiteraard niet dat je nooit meer roomboter zou moeten eten als je hier gek op bent. Maar als je kijkt naar de verzadigde vetten zie je dat het daadwerkelijk verschil maakt als je iedere dag boter vervangt door margarine.

Verzadigde vet in roomboter en margarine

Per 100 gram telt roomboter 53 gram verzadigd vet. Dat is een stuk meer in margarine. In een pakje margarine zit 19 gram verzadigd vet. Stel, je eet zes boterhammen per dag, dan tikt het aardig aan. Met roomboter krijg je dan gemiddeld 16 gram verzadigd vet binnen. Met margarine ‘maar’ 6 gram. Het grote verschil zit in het feit dat boter gemaakt is van melk en margarine van plantaardige olie.

Waarom is verzadigd vet slecht voor je?

Te veel verzadigd vet binnenkrijgen is niet goed voor je bloedvaten en cholesterolgehalte. Wil je de kans op hart- en vaatziekten verkleinen, dan is het verstandig om minder verzadigd vet en meer onverzadigd vet binnen te krijgen. Eet je iedere dag brood met boter? Dan betekent het dat je roomboter door margarine (of halvarine) kunt vervangen. Wil je echt niet zonder boter? Bewaar het dan voor het weekend of speciale gelegenheden.

Cholesterol is een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever en een klein gedeelte komt het lichaam binnen via voeding. In sommige families komen hoge cholesterolwaarden vaak voor. Hoe komt dit en wat kun je eraan doen? Dr. Rutger legt het uit in zijn video.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock