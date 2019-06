Wil je een gezondere levensstijl? 4 x tips om het wél vol te houden

Voornemens hebben we allemaal wel eens. Gezonder eten, ’s ochtends sporten. Maar deze dingen volhouden en er echt gewoontes van maken, dat kan knap lastig zijn. Toch kan ook jij zeker veranderen. Wanneer je déze tips toepast in je leven, gaat het je sowieso lukken.

Denk aan het eindresultaat

Als je van ‘sporten in de ochtend’ een nieuwe gewoonte wil maken, heb je flink wat wilskracht nodig om je wekker extra vroeg te zetten. Dat staat als een huis boven water. Snoozen is dan ook aantrekkelijk.

Ieder begin is moeilijk, dus probeer je niet te focussen op de start maar op het eindresultaat. Ná je rondje joggen voel je je fris en energie. En met je nieuwe sportschema gaat die 10 kilometer waar je over droomt straks eindelijk lukken.

Wees niet bang om ‘nee’ te zeggen

Wil je graag gezonder eten? Dan kan het soms nog moeilijk zijn dit vol te houden tegenover anderen. Durf dus gewoon ‘nee dank je’ te zeggen als er wat lekkers voorbij komt. Wederom, houd je einddoel in het achterhoofd en ga voorbereid de deur uit. Met je eigen gezonde snacks in je tas ben je immers minder snel geneigd om tóch dat taartje aan te nemen.

Schrijf je doelen op

In plaats van goede voornemens alleen maar te bedénken, is het handig en zeker aan te raden om je nieuwe doelen op te schrijven. Een nieuwe gewoonte ontwikkelen is al lastig genoeg, dus maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Door je doel op te schrijven, blijft het beter in je hoofd zitten en maak je het nog concreter ook. En dit kan je zeker helpen om vol te houden.

Vraag om hulp

Wees niet bang om hulptroepen in te schakelen. Wil je gezonde maaltijden voorbereiden voor de volgende werkdag, maar moeten je kinderen geholpen worden met hun rekensommen? Plan dan een uurtje bijles voor ze. En red je het niet om in de ochtend hard te lopen met alle drukte thuis? Misschien is er dan wel een opa of oma die eens in de week wil helpen in de ochtendspits. Vaak vinden mensen helpen nog leuk ook. Zo kun je toch je doelen behalen, zonder het gevoel te hebben tekort te schieten.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock