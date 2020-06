Pijnlijk! Zo herken je een rughernia én kom je ervan af

Misschien heb je met al dat thuiswerken vaker last van je rug dan normaal. Gelukkig gaat die pijn meestal wel weg, maar als-ie blijft aanhouden is dat erg vervelend. Trekt de pijn zelfs door naar je bil of been? Dan is het mogelijk dat je een rughernia hebt.

Een hernia is een breuk of uitstulping van bijvoorbeeld een orgaan of weefsel. Een rughernia is dus een uitstulping in een van de schijfjes die tussen je ruggenwervels zitten. Die schijfjes heten tussenwervelschijven. Zo’n uitstulping drukt tegen de zenuwen in je rug aan. Die worden daardoor continu geprikkeld en dat zorgt voor tintelingen, pijn en zelfs uitvalverschijnselen.

Die uitstulping in de tussenwervelschijf komt meestal door slijtage. Iedereen krijgt daar, naarmate hij of zij ouder wordt, mee te maken, maar sommige mensen hebben er meer last van dan anderen. Waarom dat zo is, weten specialisten nog niet. Er zijn wel een aantal factoren die meespelen. Erfelijkheid is er een van, net als stress, zwaar lichamelijk werk, lengte, gewicht en roken.

Rugpijn of rughernia

Hoe weet je nou wanneer je last hebt van een ‘simpele’ rugpijn of dat je te maken hebt met iets ergers, zoals een rughernia? Er zijn specifieke symptomen die bij een rughernia horen. Een stekende pijn laag in je rug is een van die kenmerken. Die pijn beperkt zich overigens niet tot de rug; hij trekt vaak door tot het been of de bil. De pijn varieert van bijna niet aanwezig tot zeer ernstig. Je hoeft niet de hele tijd hetzelfde niveau van pijn te voelen. Daarnaast is de pijn meestal het ergst als je gaat zitten of staan, omdat dan de zenuwen geïrriteerd raken. Als je ligt, is de pijn minder heftig of zelfs weg. Een ander symptoom kan zijn dat je minder kracht hebt in een been, last hebt van tintelingen of een ‘doof’ gevoel.

Heftige klachten

Een rughernia is normaliter geen spoedgeval, omdat-ie uit zichzelf kan verdwijnen. Maar het is belangrijk om te weten dat er een aantal symptomen is waarbij je wel meteen de dokter moet bellen. Heb je bijvoorbeeld een doof gevoel rond de anus of schaamstreek? Kun je niet meer plassen of juist de plas niet meer ophouden? Heb je opeens krachtverlies in je been, en kun je dus niet meer op je tenen of hakken staan? Dan moet je actie ondernemen.

Hoe kom je ervan af?

Gelukkig kun je meestal van de hernia afkomen. In de eerste 3 maanden is de behandeling minimaal. Artsen willen meestal eerst kijken of de hernia uit zichzelf kan herstellen. Als de pijn te heftig is, worden vaak wel pijnstillers en/of fysiotherapie aangeraden. Zo’n 70% van de mensen met een rughernia heeft binnen 12 weken aanzienlijk minder klachten. Bij 3 op de 4 mensen trekt de uitpuilende tussenwervelschijf weer terug en dan is de druk op de zenuwen dus ook weg.

Discectomie

Is er na 3 maanden geen verbetering? Dan kun je een operatie overwegen. Zo’n operatie wordt ook wel een discectomie genoemd. Ze halen dan (een gedeelte van) de tussenwervelschijf weg. Je zenuwen krijgen dan weer ruimte. Omdat de zenuwen in je rug gedurende een aantal maanden geïrriteerd zijn, zijn ze wel beschadigd en duurt het een aantal maanden tot dat de pijn volledig verleden tijd is.

Heb je gewone lage rugpijn? Dokter Rutger heeft een aantal oefeningen voor je om van die pijn af te komen.

Bron: Margriet, Beeld: iStock