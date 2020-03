Wil of kun je niet naar de sportschool? Deze rugoefeningen doe je gewoon thuis

Momenteel zijn er een hoop mensen vanuit huis aan het werk. Daar komt ook nog eens bij dat sommige sportscholen dicht zijn of dat mensen zich niet prettig voelen om buiten de deur te sporten. Deze 5 rugoefeningen kun je vanuit huis doen.

Het gevaar met vanuit huis werken en weinig sporten, is dat het slecht is voor je rug. Je beweegt onbewust een stuk minder dan op werk. Misschien moet je wel een stukje van het station naar kantoor lopen of moet je dagelijks 2 trappen op. Met deze 5 rugoefeningen zorg je toch nog voor een beetje beweging.

Planken

Voor deze oefening kun je het beste gebruikmaken van een yogamatje. Plaats je ellebogen en tenen op het matje. Strek de rest van je lichaam uit en houd het zo recht als een plank. Probeer dit minimaal 10 seconden vol te houden en herhaal de oefening 4 keer. Het is met name goed voor je core: je spieren rondom je buik, rug en bekken.