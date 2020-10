Rugpijn door thuiswerken? Deze yogahoudingen verlichten de pijn gelijk

Door het vele thuiswerken en lange stilzitten op verkeerd afgestelde stoelen, kampen veel mensen met rug- en nekklachten. Ook stijfheid in het gehele lichaam en rugpijn tussen de schouderbladen is een veelgehoorde klacht. Deze vier simpele yogahoudingen verlichten de pijn direct.

De houdingen kun je bijvoorbeeld na iedere werkdag doen om korte metten te maken met die nare rugpijn.

Vooral yin yoga is een goede manier om het lichaam na een lange dag stilzitten achter je computer weer te laten ontspannen. Deze vorm van yoga is zeer rustig en bestaat voornamelijk uit liggende en zittende houdingen. Yin yoga werkt diep door op het bindweefsel, de pezen en fascia – het vlies om de organen, pezen en spieren.

Tips voor de beste uitvoering

Yogadocente Yvonne de Booij vertelt dat het belangrijk is om deze yogahoudingen ieder twee tot vijf minuten aan te houden, waarna je je lichaam een minuut rust geeft voor je in een nieuwe houding gaat liggen. “Zo geef je je lichaam rust om even bij te komen, want het kan best intensief zijn om voor een langere tijd in een houding te liggen.”

1. Caterpiller pose

Dit is een simpele voorover buiging met gestrekte benen of licht-gebogen benen. Je buigt langzaam naar voren en plaatst je handen op je knieën, enkels of als je lenig bent op je voeten. Je buigt zo ver mogelijk naar voren, en probeert je lichaam zo goed mogelijk te ontspannen. “Deze basishouding is essentieel voor het rekken van het bindweefsel en is vooral gefocust op de onderrug en de hele achterkant van het lichaam. Ook rek je er je hamstrings mee. Hierdoor is de houding ideaal voor het loslaten van spanning in je lichaam”, legt Yvonne uit.

2. Seal

Hierna is de sael een goede houding. “Voor de seal, de zeehond, lig je op je buik en richt je je bovenlijf op, geleund op je onderarmen of als het lukt je handen, In feite net als de flippers van een zeehond. Dan strek je de voorkant van je lichaam en buig je je lichaam dus in de tegenovergestelde richting van de eerste houding. Deze houding werkt ook door op je zonnevlecht, een plek net onder het middenrif ten hoogte van de maag, waar veel spanning zicht opslaat”, vervolgt Yvonne.

3. Child pose

“Hierna is het goed om in de child pose te gaan liggen om even ‘na te voelen’ na deze twee toch intensieve houdingen”, tipt Yvonne. “Je hebt dan een voorover- en achteroverbuiging gehad, in de child pose kun je weer even loslaten wat je hiervoor gedaan hebt. Probeer tijdens deze houding zo diep mogelijk te ademen.” Voor deze houding beweeg je je knieën naar buiten en je grote tenen naar elkaar toe, waarna je je billen langzaam laat rusten op je voeten en je armen naar voren uitstrekt. Laat je hoofd rusten op de grond of op je armen en blijf zo twee tot vijf minuten rusten.

4. Twisted roots

“Voor de algehele ontspanning is het daarna goed om af te sluiten met de twisted roots, een houding die echt gericht is op de ‘achterkant van je hart’, oftewel de plek precies tussen je schouderbladen waar veel mensen rugpijn hebben.” Hiervoor buig je liggend op je rug beide benen en beweeg je je rechterbeen over je linkerbeen, waarna je op je linkerzijde draait. Strek beide armen uit naar de zijkanten en je hoofd draait mee in de tegenovergestelde richting van je benen. Herhaal deze houding vervolgens ook aan de andere kant. “Het zorgt dat de energie weer door je wervelkolom stroomt. Het is een gedraaide houding, waardoor je je lichaam als het ware uitwringt en alle spanning uit je lichaam kunt loslaten die soms opgebouwd wordt gedurende een stressvolle dag”, aldus Yvonne.

Bron:YvonneKiowa. Bivag. Beeld: iStock, Bivag.