Onderzoek bewijst: het ruiken van scheten van anderen is goed voor je

Het klinkt misschien niet al te fris, maar winden ruiken van anderen om je heen is helemaal niet erg.

Soms kan het voor wat genante momenten zorgen als er bij iemand in je buurt een windje ontsnapt. Maar je kunt er maar beter om lachen.

Lekker stofje

Want onderzoekers zijn wel degelijk dol op scheetjes. Uit onderzoek van de universiteit van Exeter blijkt namelijk dat waterstofsulfide, de stof die vrijkomt als iemand wat darmgas laat ontsnappen, voordelen met zich meebrengt voor de gezondheid. Waterstofsulfide zorgt er namelijk voor dat je minder kans hebt op nare ziektes en aandoeningen, zoals hartaanvallen en beroertes.

Bedankt, schat

Natuurlijk kan niet geconcludeerd worden dat wanneer iemand vaak scheten laat in je buurt – of wanneer je het zelf vaak doet – dat je dan minder snel ziek wordt. Onderzoekers stellen dat meer onderzoek wel nodig is. Maar vooralsnog weten ze 1 ding zeker: scheten van bijvoorbeeld je partner zijn zéker niet slecht voor je. Hoogstens voor je romantische bui.

Bron: Metro. Beeld: iStock