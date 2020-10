Run op UV-lamp die coronavirus doodt: maar hoe effectief is zo’n lamp?

Een lamp die binnen drie kwartier je woonkamer ‘coronavrij’ kan maken: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar volgens Amerikaanse wetenschappers is het echt mogelijk. Een speciaal soort UV-licht uit lampen van het Nederlandse verlichtingsbedrijf Signify zouden effectief zijn bij het uitschakelen van het coronavirus.

Er is inmiddels zo’n run op de lampen, dat Signify de vraag niet meer aankan. Maar zijn de lampen wel echt effectief bij het uitschakelen van het coronavirus?

Als je het aan onderzoekers van de geneeskundefaculteit van de Boston University vraagt wel. Zij onderzochten het effect van zogeheten UV-C uit een lamp van Signify op het coronavirus en kwamen tot de ontdekking dat het virus na zes seconden voor 99 procent was verdwenen.

Hoe werkt zo’n UV-lamp?

De lamp werkt als volgt: je zet ‘m in de woonkamer neer en verlaat vervolgens de kamer. Wanneer je na drie kwartier terugkomt zou je woonkamer coronavrij zijn. Voor een badkamer heeft de lamp slechts een kwartier nodig. Omdat het licht van de lamp schadelijk is voor mensen, heeft de lamp sensoren die ervoor zorgen dat het licht uitgaat als er mensen in dezelfde ruimte zijn. Officieel is de lamp alleen in Azië en de Verenigde Emiraten te koop, maar in Nederland kun je de lamp ook via andere partijen zoals Bol.com kopen. De prijs ligt hier rond de 80 euro.

Kanttekening RIVM

Hoewel de resultaten van het onderzoek van de Boston University erg hoopvol zijn, zijn ze nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Dit betekent onder andere dat behalve de onderzoekers zelf er nog geen andere wetenschappers zijn die een oordeel hebben geveld over de kwaliteit van het onderzoek. Het RIVM is niet overtuigd. Volgens hen kan het blauwe licht dat virussen dood maakt zorgen voor schijnveiligheid. De effectiviteit van het zogeheten UV-C licht is namelijk afhankelijk van de omstandigheden.

Nog niet goedgekeurd als medisch apparaat

UV-C is overigens niet nieuw als ontsmettingsmiddel. Deze specifieke vorm van straling is al veertig jaar onder wetenschappers in gebruik als desinfectiemiddel tegen bacteriën en virussen. Hierbij gaat het echter nadrukkelijk om het behandelen van materiaal en niet voor mensen. De UV-C lamp is namelijk schadelijk voor de huid. Op dit moment is nog geen van Signify’s UV-C-lampen goedgekeurd als medisch apparaat.

Dit zijn de voorzorgsmaatregelen die je kan nemen tegen het coronavirus:

Bron: RTL Nieuws, Gelderlander. Beeld: iStock