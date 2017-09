Heb je vaak ruzie met je partner? Dít kan de oplossing zijn

Eindigt een discussie tussen jou en je partner steevast met slaande deuren en geschreeuw? Oei, gezellig is anders. Maar volgens Amerikaanse onderzoekers is er iets aan te doen: zorg dat je genoeg slaapt.

Onderzoekers van de universiteit van Ohio nodigden 43 stellen (tussen de 3 en 27 jaar samen) uit om te komen praten over de onderwerpen waar zij als koppel het vaakst discussies over hebben. De ergernissen gingen bij alle stellen over vrijwel dezelfde dingen, zoals het uitgavepatroon, hoeveel tijd er als gezin moet worden doorgebracht en over de (soms veeleisende) schoonfamilie. Wél was er een duidelijk verschil in de manier waar op de stellen hun conflicten oplosten.

Een donkere bril

Sommige stellen discussieerden op een rustige en soms zelfs aardige toon, terwijl bij anderen de borden door de kamer vlogen. Wat het verschil maakte? De vechtende koppels sliepen minder dan 7 uur per nacht, terwijl de bedeesde stellen nachten maakten van meer dan 7 uur. “Als mensen slecht geslapen hebben, zien ze de wereld door een donkere bril”, vertelt relatie-wetenschapper Janice Kiecolt-Glaser in de New York Times. “Hun humeur is slechter en dat heeft een grote invloed op hun relatie.”

Welterusten

Gelukkig is er ook goed nieuws: wanneer 1 van de 2 goed geslapen heeft, is de kans op knallende ruzie volgens de wetenschappers al een stuk kleiner. En voor wie denkt dat zijn/haar relatie geen toekomst meer heeft: slaap er eerst nog even een nachtje over…

Bron: New York Times. Beeld: iStock