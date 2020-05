Met deze 2 magische woorden sus je iedere ruzie

Af en toe een knetterende ruzie zet de boel weer even op scherp. Zeker wanneer jij en je partner allebei veel thuis zijn, kun je elkaar vast af en toe achter het behang plakken. Kan af en toe opluchten, maar er een goed gesprek over voeren is een nog veel beter idee.

Mediation-expert Alexandra Carter weet als geen ander hoe je een ruzie sust voordat ‘ie buitenissige proporties aanneemt.

Alexandra bedacht twee woorden waarmee je het tij keert en ervoor zorgt dat een discussie met escalatie-kans uitloopt op een goed gesprek. De twee woorden kun je inzetten bij je partner, maar natuurlijk ook met kinderen, vrienden, collega’s en nou ja, vrijwel iedereen met wie je weleens van woorden wisselt.

Open vraag

De twee woorden in kwestie zijn: vertel me.

“Geen vraag ontketent zoveel creativiteit, vertrouwen, begrip en oplossingen als een vraag die begint met ‘vertel me’,” schrijft Alexandra in haar boek Ask for more: Ten questions to negotiate everything. “Het helpt een situatie niet meer zwart-wit te zien, maar te switchen naar een ‘leerzaam gesprek’. Zo groeit je begrip in plaats van dat je vast blijft zitten.” Je ziet in waarom iemand iets zegt en in het beste geval ontstaat zo wederzijds begrip.

Nog een geweldige manier om ‘vertel me’ in te zetten is in alledaagse gesprekken. Zeg eens tegen je partner ‘vertel me over je dag’ en je zult zien dat je een veel interessanter verhaal krijgt dan de standaard riedel. Dat zorgt voor een leuker gesprek aan de keukentafel en iedereen weet wat een goed gesprek kan doen voor je relatie.

