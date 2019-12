Zó zorg je ervoor dat je 's avonds minder snoept

Kun je ’s avonds op de bank nooit de verleiding weerstaan, waardoor je elke avond weer aan het snoepen bent? Je bent niet de enige.

Dat hongerige gevoel dat je ’s avonds laat hebt, is eigenlijk de schuld van onze biologische klok. Om de zoveel uur krijgen we gewoon weer trek en aangezien er tussen het avondeten en het naar bed gaan een té lange periode zit van niet-eten, krijgen we ’s avonds op een gegeven moment weer trek.

Niet voor niets dus dat we rond 11 uur ’s avonds het liefst een hele zak chips naar binnen werken. Het is niet erg om zo laat nog iets te eten, alleen is het probleem dat we meestal zin hebben in ongezonde dingen. Om te voorkomen dat je telkens weer naar die reep chocolade of die ene zak chips graait, hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet:

1. Afleiding

Heb je echt zin in iets specifieks, zoals paprikachips of een stuk chocolade? Dan moet je proberen deze gedachten van je af te zetten. Je hebt namelijk niet echt honger, het verlangen naar iets lekkers zit tussen je oren. Het is niks lichamelijks, dus je hebt het niet echt nodig. Probeer je gedachten te verzetten en ga even iets anders doen. Ook kun je een pepermuntje eten. De geur alleen al vermindert je eetlust.

2. Kijk niet te veel tv

Het is slecht voor je nachtrust om veel televisie te kijken. Dit komt doordat je biologische klok ervan in de war raakt. Bovendien word je er suf door, waardoor je meer trek hebt.

3. Eet gevarieerd

Een hongergevoel ontstaat meestal door een tekort aan vitamines of mineralen. Zo staat vitamine C erom bekend het hongergevoel te controleren. Dit heb je alleen niet door, want het enige waar jij zin in hebt zijn koolhydraten. Eet gedurende dag daarom genoeg vitamines en mineralen, want dat zorgt ervoor dat je ’s avonds minder trek hebt en dus minder gaat snoepen.

4. Eiwitten

Ook eiwitten zijn belangrijk, vooral vroeg op de dag. Uit diverse onderzoeken blijkt dat eiwitten je eetlust onder controle houden, waardoor je veel minder trek hebt aan het eind van de avond.

En mocht je je echt niet in kunnen houden? Kies dan een gezonde snack. In de video hieronder maakt Irma Knol 4 gezonde borrelhapjes (en die zijn zó klaar):

