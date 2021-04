Waarom je 's nachts ineens veel last kunt hebben van hooikoorts

Heb je last van hooikoorts, maar ga je ineens twijfelen omdat je vooral ’s nachts aan het snotteren en niesen bent? Het ligt niet aan jou, want allergieën kunnen echt erger zijn in de nacht.

Als je last hebt van hooikoorts betekent dit dat je overgevoelig bent voor stuifmeel van bepaalde grassen, bomen en/of planten. De klachten zijn meestal het ergst in de lente, als alles weer begint te bloeien. Je krijgt dan een jeukende neus en je bent volop aan het snotteren en het niezen.

Advertentie

En alsof die lopende neus en tranende ogen overdag nog niet vervelend genoeg zijn, hebben veel mensen ook ’s nachts last van hun allergie. Hooikoorts kan er zelfs voor zorgen dat je amper slaap kunt vatten. Waar komt dit toch door?

Liggen

Het ligt in ieder geval niet aan de pollen. Er zijn in de nacht namelijk niet ineens meer pollen. Het heeft te maken met je houding. Als je ligt, wordt die vervelende allergie verergerd. Als je een verstopte neus hebt, raakt hij door de liggende houding nóg meer verstopt. Al het snot en de kriebels lopen vanuit je neus naar je keel. Hierdoor ga je meer hoesten en krijg je het moeilijker met ademenen dan wanneer je rechtstaat of zit.

Stof

De oplossing? Leg een extra kussen onder je hoofd. Hierdoor lig je iets rechter, waardoor de allergie wat minder wordt. Een andere oplossing is je slaapkamer wat vaker (en beter) schoonmaken. Je hebt waarschijnlijk wel gewoon last van hooikoorts, maar stof, vocht en schimmel kunnen de allergische reactie verergeren. Laat de slaapkamer dus iedere dag goed luchten en maak je slaapkamer regelmatig stofvrij.

Last van hooikoorts? Dr. Rutger legt uit wat je ertegen kunt doen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be. Beeld: Getty Images